Usa: cresce il timore di violenze dopo le elezioni

- Le autorità statunitensi temono che le elezioni politiche del prossimo 3 novembre possano essere seguite da disordini e violenze, in un contesto di crescente incertezza legata all’inedita centralità del voto per corrispondenza. Nonostante la maggior parte dei sondaggi attribuisca al candidato democratico alla presidenza Usa Joe Biden un significativo vantaggio sul presidente uscente, Donald Trump, da settimane gli esperti avvertono che il giorno delle elezioni potrebbe chiudersi senza la chiara indicazione di un vincitore, o addirittura con un vantaggio di Trump, che però potrebbe essere ribaltato nei giorni successivi dal computo differito dei voti via posta. Tale scenario rischia di innescare violenze, in un paese già al picco della tensione dopo mesi di manifestazioni e saccheggi seguiti all’uccisione di diversi afroamericani da parte delle forze dell’ordine. L’ala progressista del Partito democratico, in particolare, ha minacciato di non sentirsi più vincolata al perimetro costituzionale della contrapposizione politica, dopo la decisione del presidente Trump di procedere alla nomina di un nuovo giudice della Corte Suprema a ridosso del voto di novembre. (segue) (Nys)