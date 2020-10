Corea del Sud: Moon annuncia “contenimento” coronavirus, chiede aumento spesa pubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha confermato il tasso di riferimento vicino allo 0,5 per cento il 14 ottobre, al termine di una riunione del consiglio politico della banca. La banca centrale ha lasciato intendere di voler esercitare cautela, per non aggravare il surriscaldamento dei mercati creditizio e immobiliare del paese nel contesto della pandemia di coronavirus. La banca centrale aveva ridotto il tasso di riferimento di mezzo punto percentuale lo scorso marzo, allo 0,75 per cento, e di un ulteriore 0,25 per cento, sino al livello attuale, nel mese di maggio, per limitare le ricadute economiche del coronavirus. In una nota diffusa al termine della riunione odierna, la Banca di Corea sottolinea che “i mutui immobiliari sono cresciuti ad un ritmo maggiore e i prezzi degli immobili residenziali sia nelle aree urbane che in quelle rurali del paese hanno continuato ad aumentare”. (segue) (Git)