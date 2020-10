Indonesia: governo annuncia lancio visto digitale per cittadini stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia dell’Indonesia ha lanciato un nuovo iter digitale di presentazione della domanda per i visti destinati ai cittadini stranieri che intendano entrare nel paese. Lo riferisce il quotidiano “Asia One”. Il ministro della Giustizia, Yasonna Laoly, ha dichiarato che il nuovo sistema per l’emissione dei visti digitali punta a fornire un servizio più “agevole e trasparente”.: “Intendiamo inviare un messaggio positivo agli altri paesi: l’Indonesia ha compiuto riforme amministrative ed è pronta ad accogliere gli investimenti stranieri”, ha dichiarato il ministro ieri. Yasonna ha anche auspicato che la semplificazione amministrativa possa accelerare il processo di rilancio economico a seguito della pandemia di coronavirus. Il ministero della Giustizia ha inaugurato anche un nuovo Sistema di ricerca dell’informazione sulla legge e i diritti umani, definito il primo database legale e dei diritti umani del paese a fare uso di sistemi di intelligenza artificiale, per integrare le piattaforme mediatiche del paese e 80 unità di lavoro ministeriali. (Fim)