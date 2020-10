Covid: ecco tutte le misure contenute nel Decreto Ristori approvato dal Cdm (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credito d'imposta sugli affitti. "Il credito d'imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50 per cento. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato". Cancellazione della seconda rata Imu. "La seconda rata dell'Imu 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le loro attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni". Misure per i lavoratori dello spettacolo e del turismo. "Sono previste: una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo; la proroga della cassa integrazione e indennità speciali per il settore del turismo". Fondi di sostegno per alcuni dei settori più colpiti. "È stanziato complessivamente 1 miliardo per il sostegno nei confronti di alcuni settori colpiti: 400 milioni per agenzie di viaggio e tour operator; 100 milioni per editoria, fiere e congressi; 100 milioni di euro per il sostegno al settore alberghiero e termale; 400 milioni di euro per il sostegno all'export e alle fiere internazionali". (segue) (Com)