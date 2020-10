Usa: Biden in vantaggio di un punto su Trump in Nevada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un vantaggio a una sola cifra sul presidente Donald Trump in Nevada, secondo un nuovo sondaggio pubblicato del New York Times/Siena College pubblicato oggi - una settimana prima delle elezioni. Secondo le rilevazioni, il 49 per cento dei probabili elettori del Nevada preferisce Biden, mentre il 43 per cento è a favore di Trump. L'ex candidata alla presidenza democratica Hillary Clinton ha vinto i sei voti elettorali del Nevada con un vantaggio di 2,4 punti percentuali nel 2016. Trump si è impegnato molto per ribaltare il voto del Nevada, mentre Biden sta guadagnando terreno negli Stati del Midwest e in alcuni campi di battaglia del Sud che il rivale repubblicano ha conquistato quattro anni fa. L'ultimo sondaggio del Times/Siena è stato condotto dal 23 al 26 ottobre, con un sondaggio su 809 probabili elettori del Nevada con un margine di errore di campionamento di più o meno 3,8 punti percentuali. (Nys)