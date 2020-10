Usa: dipartimento di Stato esplora sostegno per Myung-hee a capo del Wto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha inviato ad alcuni dei suoi funzionari delle ambasciate locali un agenzia diplomatica per valutare se il paese ospitante è favorevole alla scelta del Ministro del Commercio sudcoreano, Yoo Myung-hee, come prossimo direttore generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto). Lo riporta il sito "Politico". La missiva, che è stata inviata domenica, è il segno più chiaro che gli Stati Uniti sostengono Yoo nella corsa. Tuttavia, è tutt'altro che certo che il sostegno degli Stati Uniti a Yoo sarebbe sufficiente per determinare l'esito del concorso, che potrebbe essere deciso già questa settimana. Oggi è prevista una riunione dei capi delegazione del Wto per discutere della gara. Questo potrebbe portare all'abbandono di Yoo se il suo rivale, l'ex ministro delle Finanze nigeriano Ngozi Okonjo-Iweala, avrà un maggiore sostegno. (Nys)