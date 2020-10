Usa: presidenziali, la Corte suprema del Texas dà ragione al governatore Abbott sulla riduzione delle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema del Texas si è pronunciata a favore dell'ordine del governatore repubblicano Greg Abbott di limitare le postazioni delle urne per le urne a un solo sito in ogni contea, una decisione che riguarda in larga misura le zone di Houston e Austin. Lo riporta l'emittente "Cnn". La corte ha stabilito che l'ordine di Abbott "fornisce agli elettori del Texas più modi di votare alle elezioni del 3 novembre di quanto non faccia il Codice elettorale" e che non "non concede il diritto di voto a nessuno". Gli oppositori dell'ordine di Abbott avevano sostenuto che esso superava l'autorità del governatore e creava anche un ingiusto onere per gli elettori delle contee più grandi che dovevano percorrere lunghe distanze per consegnare le loro schede elettorali. I critici sostenevano anche che avrebbe aumentato il rischio di contrarre Covid-19 da parte degli elettori. (Nys)