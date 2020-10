Usa: Partito democratico propone di investire 900 miliardi di dollari in educazione tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense Ro Khanna e diversi altri membri del Partito democratico alla Camera hanno presentato una proposta di legge per investire e formare una forza lavoro tecnologicamente competente per il futuro. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il "21st Century Jobs Act" prevede l'investimento di 900 miliardi di dollari in dieci anni in attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e la biotecnologia, oltre a dare priorità alla scienza, alla tecnologia, all'ingegneria e alla matematica. L'obiettivo è quello di creare un Istituto Federale di Tecnologia che sarà distribuito in tutta la nazione in 30 diverse località, comprese le strutture educative esistenti, oltre a promuovere l'educazione tecnologica e matematica nelle scuole pubbliche.(Nys)