Germania: “Die Zeit”, nuove misure anti-Covid, serrata parziale dal 4 novembre (2)

- Se le indiscrezioni di “Die Zeit” dovessero essere confermate, in pubblico potranno incontrarsi al massimo i componenti di due nuclei abitativi. Le celebrazioni saranno vietate, sia in privato sia in pubblico. Le forze dell'ordine provvederanno a sanzionare chi viola le restrizioni ai contatti. Ristoranti, bar, osterie, club, discoteche e strutture simili verranno chiusi. Alla gastronomia sarà consentito esclusivamente il servizio da asporto. Le offerte di alloggi turistici verranno vietate, se non per “necessario motivo”. Dovranno, inoltre, essere sospese le attività sportive dilettantistiche e ricreative in tutti gli impianti, pubblici e privati, che verranno chiusi come le palestre e le strutture simili. Stop anche a teatri, cinema, sale da concerto e parchi di divertimento. La chiusura riguarderà anche centri di bellezza, studi per tatuaggi, centri massaggi e strutture simili. Negozi al dettaglio, barbieri e parrucchieri potranno rimanere aperti garantendo il rispetto delle norme anticontagio. Scuole e asili nido non chiuderanno. Tuttavia, in tutti i settori, i governi dei Laender potranno attuare ulteriori provvedimenti. (Geb)