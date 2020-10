Usa: Pennsylvania, Guardia nazionale mobilitata dopo l’uccisione di un afroamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Pennsylvania, Tom Wolf, ha mobilitato la Guardia nazionale nella serata di ieri, 27 ottobre, ordinandone lo schieramento a Philadelphia entro 48 ore, a seguito dell’uccisione di un afroamericano 27enne, Walter Wallace Jr., durante una colluttazione con le forze dell’ordine. Il portavoce della Guardia nazionale della Pennsylvania ha confermato che alcune centinaia di militari sono stati mobilitati in vista di violenze come quelle che hanno già infiammato Philadelphia e numerose città statunitensi negli scorsi mesi. La Guardia nazionale assisterà la Polizia “nella protezione della vita, della proprietà e del diritto all’assembramento e alla manifestazione pacifica”. Secondo i primi resoconti dell’incidente, Wallace – che secondo i familiari assumeva farmaci per malattie mentali – è stato ucciso durante una colluttazione con le forze dell’ordine alle ore 16 di ieri; la Polizia era intervenuta a seguito di una chiamata che avvertiva della presenza di un uomo armato di coltello. Gli agenti di Polizia avrebbero aperto il fuoco dopo un tentativo di aggressione dell’uomo. (Nys)