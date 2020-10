Giappone: Tokyo irrigidisce la normativa sull’inquinamento atmosferico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo, in Giappone, introdurrà una nuova e più stringente normativa in materia di inquinamento atmosferico ed emissioni di particolato fine nell’atmosfera, accelerando la transizione energetica ed ambientale rispetto al resto del Paese. Lo hanno riferito fonti del governo metropolitano citate dal quotidiano “Asahi”. La decisione giunge a seguito di un sensibile calo della concentrazione di particolato nell’atmosfera di Tokyo, apparentemente dovuto alle ricadute economiche della pandemia di coronavirus e degli interventi normativi già adottati dall’amministrazione cittadina. Tokyo intende rivedere il proprio obiettivo di concentrazione del particolato Pm2.5 ad un massimo di 10 microgrammi per metro cubo, meno dei 15 microgrammi definiti come obiettivo dal governo nazionale del Giappone. Si tratterebbe, sottolinea il quotidiano “Asahi”, del limite di concentrazione di particolato atmosferico più stringente al mondo. L’obiettivo delle autorità di Tokyo è di conseguir e un cambiamento significativo della qualità dell’aria entro il 2030. (segue) (Git)