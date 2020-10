Imprese: Jal chiuderà il 2020 con una perdita netta di quasi 2 miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ana Holdings Inc metterà a bilancio una perdita netta senza precedenti, pari a 530 miliardi di yen (circa 5 miliardi di dollari) nell’anno fiscale che si concluderà in Giappone il prossimo marzo. Lo hanno riferito fonti aziendali citate dal quotidiano “Mainichi”, che ricorda il devastante effetto della pandemia di coronavirus sul traffico aereo globale. Ana Holdings, proprietaria della compagnia giapponese All Nippon Airways. Ritiene che la domanda di voli, specie a livello internazionale, sia destinata a non riprendersi nel breve periodo. (segue) (Git)