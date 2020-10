Imprese: Jal chiuderà il 2020 con una perdita netta di quasi 2 miliardi di dollari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Giappone, All Nippon Airways (Ana) ha deciso di sospendere i bonus invernali per la quasi totalità dei suoi 15mila dipendenti, come non accadeva dal 1962. Ana ha anche presentato ai sindacati la proposta di un piano di prepensionamento volontario. Dallo scorso marzo Ana Holdings ha posto in congedo retribuito 40mila dipendenti col sostegno finanziario dello Stato, ed ora valuta un’offerta pubblica iniziale. Ad oggi Tokyo non ha offerto alcun salvataggio pubblico alle compagnie aeree nazionali, limitandosi a prestiti agevolati tramite gli istituti di credito para-statali e ai sussidi di disoccupazione concessi anche ad altri settori. Altri paesi asiatici hanno optato per misure più drastiche: Singapore Airlines, ad esempio, ha ricevuto 15 miliardi di dollari di Singapore (10,8 miliardi di dollari) da un fondo d’investimento pubblico, e Cathay Pacific Airways ha ricevuto dal governo di Hong Kong un pacchetto di aiuti sotto forma di emissioni azionarie e prestiti ponte. (Git)