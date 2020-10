Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste antigovernative in corso da mesi in Thailandia iniziano a pesare sulla fiducia dei cittadini di quel paese, che hanno aumentato i prelievi di denaro dai loro conti presso Siam Commercial Bank, banca thailandese che ha per principale azionista re Maha Vajiralongkorn. Il titolo azionario della banca ha perso circa il 6 per cento da quando le proteste si sono intensificate, lo scorso settembre. Iniziano ad esibire difficoltà anche le aziende che pubblicizzano i loro prodotti e servizi alla televisione, e che sono percepite come vicine al governo del premier Prayuth Chan-ocha: aziende come il gigante delle consegne di cibo a domicilio Foodpanda hanno reagito sospendendo le loro campagne pubblicitarie televisive. La proclamazione dello stato di emergenza a Bangkok, decretato dal governo per soffocare le proteste, ha causato anche il blocco dei trasporti pubblici, con ricadute sensibili sull’attività economica e commerciale. Numerosi esercizi commerciali, incluso Central World, uno tra i più grandi centri commerciali della capitale thailandese, hanno dovuto anticipare gli orari di chiusura. Per la Thailandia, che genera circa il 20 per cento del suo prodotto interno lordo dal turismo, rilanciare il flusso dei visitatori stranieri arrestato dalla pandemia è cruciale, ma difficile sul piano dell’immagine a causa delle proteste e della dura risposta del governo. Proprio l’esecutivo thailandese allenterà da domani, 20 ottobre, le restrizioni ai soggiorni a lungo termine di cittadini stranieri. (segue) (Fim)