Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu (3)

- Il parlamento della Thailandia ha discusso lunedì, 26 ottobre, la risposta alle proteste anti-governative in atto nel Paese, e il primo ministro, Prayuth Chan-ocha, si è impegnato ad agevolare il processo parlamentare di riscrittura della Costituzione, una delle richieste dei manifestanti che chiedono anche le dimissioni del primo ministro e il ridimensionamento dei poteri della Corona. Accelerando il dibattito sulla riscrittura della Costituzione varata dalla giunta militare thailandese nel 2017, che garantisce alle Forze armate il potere di nomina della Camera alta, il governo Thailandese spera di placare le proteste, che sono proseguire anche ieri: circa 10mila manifestanti hanno marciato sino all’ambasciata della Germania a Bangkok chiedendo la riforma della Monarchia. I manifestanti hanno recapitato all’ambasciata una lettera che accuse il Sovrano Maha Vajiralongkorn – noto per i suoi lunghi soggiorni in Baviera – di condurre gli affari di Stato all’estero. I manifestati sollecitano Berlino a dichiarare il sovrano persona non gradita, e citano a tal proposito una petizione che avrebbe raccolto in Thailandia 210mila firme, nonostante il rischio di essere perseguiti per i reati di lesa maestà e vilipendio della Corona. (segue) (Fim)