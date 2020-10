Imprese: Thailandia, chiude il grande magazzino giapponese Tokyu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Thailandia ha intrapreso il 26 ottobre una nuova sessione speciale di lavori, nel pieno della crisi politica innescata dalle proteste giovanili a Bangkok e in altre città del paese, degenerate in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Proprio il ricorso alla forza contro i manifestanti, e l’arresto di diversi leader della protesta, ha spinto il parlamento ad organizzare una sessione straordinaria, nel tentativo di alleviare le tensioni. “Il gabinetto concorda che ci troviamo di fronte ad un problema grave, che influisce sulla governance del paese”, recita una lettera inviata dal governo al parlamento la scorsa settimana. Anche se l’agenda della nuova sessione di lavori non è stata ancora ufficialmente divulgata, è probabile che le due camere del parlamento discuteranno congiuntamente le richieste avanzate da manifestanti: le dimissioni del primo ministro, Prayuth Chan-ocha, una riforma della costituzione varata dalla giunta militare prima delle elezioni del 2019, e un contestuale ridimensionamento del potere della monarchia. Diversi osservatori politici thailandesi esprimono scetticismo in merito all’iniziativa del parlamento: secondo la legge thailandese, infatti, le sessioni parlamentari straordinarie non possono votare alcuna risoluzione, ma presentare raccomandazioni. (Fim)