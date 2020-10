Giappone: Tokyo irrigidisce la normativa sull’inquinamento atmosferico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo, in Giappone, introdurrà una nuova e più stringente normativa in materia di inquinamento atmosferico ed emissioni di particolato fine nell’atmosfera, accelerando la transizione energetica ed ambientale rispetto al resto del Paese. Lo hanno riferito fonti del governo metropolitano citate dal quotidiano “Asahi”. La decisione giunge a seguito di un sensibile calo della concentrazione di particolato nell’atmosfera di Tokyo, apparentemente dovuto alle ricadute economiche della pandemia di coronavirus e degli interventi normativi già adottati dall’amministrazione cittadina. Tokyo intende rivedere il proprio obiettivo di concentrazione del particolato Pm2.5 ad un massimo di 10 microgrammi per metro cubo, meno dei 15 microgrammi definiti come obiettivo dal governo nazionale del Giappone. Si tratterebbe, sottolinea il quotidiano “Asahi”, del limite di concentrazione di particolato atmosferico più stringente al mondo. L’obiettivo delle autorità di Tokyo è di conseguir e un cambiamento significativo della qualità dell’aria entro il 2030.Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha tenuto una conversazione telefonica con il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, nella giornata di ieri, 27 ottobre. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Guterres si è complimentato con il capo del governo giapponese, all’indomani della decisione di Suga di anticipare l’obiettivo nazionale di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica. Durante la conversazione, durata circa 10 minuti, Suga ha informato Guterres che il Giappone aderirà alla Climate Ambition Alliance, un gruppo di Stati, amministrazioni locali, aziende ed altre entità sostenute dall’Onu, che lavorano ai medesimi obiettivi climatici. Suga ha affermato di voler alimentare tramite l’azione di governo “un circolo virtuoso di ambiente e crescita economica”, tramite l’innovazione e un ruolo attivo nella creazione di una società “carbon free” in linea con gli obiettivi tracciati dall’Accordo di Parigi. Guterres si è detto “incoraggiato” dagli obiettivi assunti dal governo giapponese.Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha espresso l’impegno del paese a conseguire l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, conseguendo così la cosiddetta “neutralità carbonica”. Secondo il primo ministro, “rispondere al mutamento climatico non è più un vincolo alla crescita economica”: una linea che riflette quella espressa dal Fondo monetario internazionale e da altre organizzazioni internazionali, impegnate a promuovere un “cambio di paradigma” dell’economia mondiale sfruttando la finestra di opportunità creata dalla pandemia di coronavirus. “Dobbiamo cambiare la nostra prospettiva, e comprendere che misure drastiche contro il mutamento climatico comporteranno mutamenti della struttura industriale e dell’economia da cui potrà conseguire una grande crescita economica”. Le parole di Suga segnano una accelerazione dell’impegno di Tokyo sul fronte ambientale: precedentemente il Giappone aveva infatti assunto l’impegno ad azzerare le emissioni nette di gas serra “il prima possibile” nella seconda metà del secolo. Il Giappone ha dunque corretto i propri impegni, portandoli in linea con quelli dell’Unione europea, che lo scorso anno ha fissato a sua volta l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050. (Git)