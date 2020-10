© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla conferenza stampa Il Volo - tribute to Ennio Morricone. In videoconferenza – ore 11.30.VARIE- Continuerà in via dei Cerchi a Roma la protesta iniziata stamattina degli ambulanti delle rotazioni romane. Protesta dovuta alla mancanza dell'applicazione da parte del Comune di Roma della piattaforma informatica per svolgere i cambi turno e per lo sgravio della Cosap. Gli ambulanti saranno presenti sul posto con i furgoni. Via dei Cerchi Roma – ore 9.30- I gestori dei pubblici esercizi di Roma saranno in Piazza del Pantheon per una protesta pacifica e silenziosa contro gli ultimi provvedimenti adottati dal Governo a causa del Coronavirus. Lo stesso avverrà nelle piazze di altre 20 città per ricordare, su iniziativa di Fipe – Confcommercio, il valore economico e sociale del settore e chiedere alle Istituzioni il necessario sostegno per non fallire. Piazza del Panteon - ore11.30.- Presentazione alla stampa dell’evento “Il Volo - tribute to Ennio Morricone”. Presenti nella sala della Protomoteca in Campidoglio Piero Barone, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale. In collegamento internet dalla Sala della Protomoteca in Campidoglio, Roma - ore 11.30. (segue) (Rer)