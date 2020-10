© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Incontro pubblico di Fp Cgil di Roma e Lazio per discutere insieme a lavoratrici e lavoratori dei punti critici del sistema sanitario in merito a: carenze di personale, rinnovo del contratto del comparto pubblico, regolazione del sistema privato, recupero dello spazio pubblico nei servizi alla salute, dalle Rsa ai servizi di prossimità, e un nuovo contratto per i lavoratori delle Rsa accreditate. Sono i temi inclusi nel "New deal per la salute" condiviso da Cgil e Fp con lo stesso ministro Speranza, per l'apertura di un confronto istituzionale a livello nazionale, calati nelle specificità del territorio di Roma e del Lazio. Diretta su pagina Facebook di Fp Cgil Roma e Lazio - ore 15.- "Nel buco nero dell'odio" è il titolo dell'incontro pubblico online organizzato da Sinistra Italiana. “Dall'omicidio di Willy Duarte al femminicidio di Maria Paola Gaglione, siamo di fronte alla violenza come pratica normale e all'odio come opinione legittima. Come si reagisce?”. Ne discutono lo scrittore Maurizio De Giovanni, Nichi Vendola, la senatrice Monica Cirinnà e il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. Coordina il segretario romano di SI Adriano Labbucci. In videoconferenza – ore 18 (Rer)