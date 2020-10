Coronavirus: Oregon, Washington, Nevada e California esamineranno insieme il futuro vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato di Washington, l'Oregon e il Nevada si uniranno alla California per esaminare in modo indipendente qualsiasi vaccino contro il coronavirus prima di distribuirlo al pubblico. Lo riporta il "San Francisco Chronicle". Il governatore della California, Gavin Newsom ha detto martedì che i tre stati identificheranno i loro esperti sanitari per partecipare al comitato di revisione scientifica che ha annunciato la scorsa settimana, che è stato incaricato di assicurare che qualsiasi vaccino approvato dalla Food and Drug Administration sia sicuro ed efficace. La California ha anche formato un secondo comitato per sviluppare linee guida per la distribuzione etica dei vaccini, ha detto Newsom, affrontando le domande su chi dovrebbe ricevere le prime dosi e su come assegnare le forniture potenzialmente limitate. La California ha formato un patto interstatale con Washington, Oregon e Nevada in aprile per guidare una risposta comune alla pandemia di coronavirus - un'alleanza politica in gran parte simbolica per condividere le strategie e respingere le pressioni dell'amministrazione del presidente Donald Trump che avrebbe voluto eliminare prima le restrizioni.(Nys)