Francia-Turchia: "Charlie Hebdo" pubblica in prima pagina caricatura di Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale satirico francese "Charlie Hebdo" uscirà domani in edicola con una caricatura del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La scelta della prima pagina è stata annunciata dallo stesso settimanale satirico francese tramite i propri social network. Nell'anteprima della prima pagina, Erdogan è raffigurato mentre è seduto in poltrona, in mutande, con una lattina in mano nell'atto di sollevare la tunica di una donna urlando "Ouuuh! Il Profeta". "Erdogan nel privato è molto simpatico", titola il settimanale satirico francese. La pubblicazione della vignetta su Erdogan si inserisce nel clima di scontro aperto tra il presidente turco e l'omologo francese Emmanuel Macron, proprio sul tema della laicità e della libertà di espressione. "Non torniamo indietro, mai. Rispettiamo tutte le differenze in uno spirito di pace. Non accettiamo l'incitamento all'odio e difendiamo il dibattito ragionevole. Saremo sempre dalla parte della dignità umana e dei valori universali", ha scritto in arabo il capo dell'Eliseo sui social netword. Parole che tuttavia non sono piaciute al presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il quale ha apostrofato il collega di Parigi come un malato di mente. "Qual è il problema di Macron con l'Islam e i musulmani? Ha bisogno di cure per la sua salute mentale", ha affermato Erdogan al congresso del Partito per la giustizia e lo sviluppo (Akp) nella provincia centrale di Kayseri. “Cosa si può dire a un capo di Stato che tratta in questo modo milioni di membri di una minoranza religiosa nel suo paese? Prima di tutto, (ha bisogno) di un controllo mentale", ha aggiunto Erdogan. (segue) (Frp)