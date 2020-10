Usa: Biden in vantaggio di un punto su Trump in Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, mantiene un leggero vantaggio sul presidente Donald Trump nello Stato dell'Arizona. È quanto emerge da un di OH Predictive Insights, secondo cui Biden ha il 49 per cento di sostegno tra i probabili elettori, rispetto al 46 per cento del presidente in carica. Nel frattempo, il tr per cento degli elettori si è schierato con il candidato libertario Jo Jorgensen, e l'un per cento ha riferito di essere indeciso. Trump ha registrato l'88 per cento di sostegno tra i repubblicani, e il 54 per cento tra gli uomini, gli elettori bianchi e gli elettori rurali. L'ex vicepresidente, d'altra parte, ha documentato il 93 per cento di sostegno tra i Democratici, il 60 per cento tra gli elettori ispanici e latini, il 58 per cento nella contea di Pima, dove si trova Tucson, e il 57 per cento tra le donne. Ohpi ha condotto il sondaggio per telefono tra il 22 e il 25 ottobre e ha avuto un campione di 716 probabili elettori dell'Arizona. Il margine di errore è stato di 3,7 punti percentuali. Il sondaggio è arrivato quando Biden e Trump hanno fatto il loro ultimo sforzo per fare appello agli elettori prima del giorno delle elezioni. Trump si sta dirigendo verso l'Arizona e il Nevada alla fine della settimana. (Nys)