Covid: ecco tutte le misure contenute nel Decreto Ristori approvato dal Cdm

- Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 27 ottobre 2020, alle ore 15.50 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza, Riccardo Fraccaro. Il comunicato finale di Palazzo Chigi informa che il Cdm ha adottato ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per decreto-legge. "Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri - si legge nel comunicato - ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da Covid-19. Il testo interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in termini di indebitamento netto e 6,2 miliardi in termini di saldo da finanziare, destinati al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. (segue) (Com)