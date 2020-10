Usa: Trump attacca a Harris durante un comizio, se Biden venisse sparato toccherebbe a lei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un suo comizio in Michigan, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato duramente il candidato vicepresidente del partito democratico, Kamala Harris, dicendo ai suoi sostenitori che lei "fa sembrare Bernie Sanders un vero conservatore" e ricordando ai sostenitori che Harris sarebbe stato il prossimo in linea per la presidenza se un presidente Biden fosse stato in qualche modo incapacitato. "Tre settimane dopo - Joe è sparato, andiamo, Kamala, sei pronta? La persona più liberale del Senato", ha detto Trump.(Nys)