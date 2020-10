Germania: “Die Zeit”, nuove misure anti-Covid, serrata parziale dal 4 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Limiti severi ai contatti interpersonali con divieto di celebrazioni in pubblico e in privato, chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri, sale per concerti, centri sportivi e di bellezza, stop alle offerte di alloggio per scopi turistici. Scuole, asili nido e negozi al dettaglio potranno restare aperti nel rispetto delle norme di igiene. Alla gastronomia sarà consentito esclusivamente il servizio di consegna a domicilio e da asporto. Sono queste le principali misure della serrata parziale che, dal 4 novembre prossimo, dovrebbe entrare in vigore in tutta la Germania fino alla fine del mese con l'obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus, dato il drastico aumento dei contagi. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”, sulla base della proposta di risoluzione che verrà discussa oggi durante la videoconferenza tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e i primi ministri dei Laender. I colloqui serviranno a valutare la situazione della pandemia in Germania e l'efficacia delle misure anticontagio fin qui adottate, per cui Merkel non ha nascosto la propria insoddisfazione. È, quindi, altamente probabile che la cancelliera e i capi di governo dei Laender concordino una serrata “leggera”, con nuove e più severe restrizioni mirate, di durata limitata e valide su scala nazionale. (Geb)