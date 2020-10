Libia: Unsmil, Consiglio di sicurezza Onu invita Stati membri a sostenere cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno salutato con favore l'accordo permanente sul cessate il fuoco in Libia firmato dalla commissione militare congiunta 5+5 lo scorso 23 ottobre a Ginevra. Secondo quanto si legge in un comunicato stampa della missione Unsmil, i membri del Consiglio di sicurezza invitano le parti in Libia a rispettare i loro impegni ed a dare piena attuazione all'accordo. I membri del Consiglio di sicurezza invitano inoltre le parti a dimostrare la stessa determinazione nel raggiungimento di una soluzione politica attraverso il Forum di dialogo politico libico, di cui è in programma un incontro in Tunisia il 9 novembre. Nel comunicato viene infine richiamata l'importanza della risoluzione 2510 (2020) e l'impegno dei partecipanti alla conferenza di Berlino sul rispetto delle embargo sulla vendita delle armi in Libia. "Invitano gli Stati membri a rispettare e sostenere l'attuazione del cessate il fuoco", conclude il comunicato sottolineando l'importanza della sovranità, indipendenza e integrità territoriale della Libia.(Res)