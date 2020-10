© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade Roma non è accettabile. È momento delicato e difficile: violenza non è soluzione. Nessuna tolleranza verso chi vuole soffiare su fuoco disperazione". Lo scrive su Twitter il sindaco di Roma Virginia Raggi. (Com)