Decreto Ristori: Taverna (M5s), politica mostri coraggio senza esitare

- Il Decreto Ristori è stato appena approvato dal Consiglio dei ministri e la vicepresidente del Senato, Paola Taverna (M5s) scrive su Facebook che "serve a dare respiro a coloro che sono stati colpiti dalle restrizioni dovute al Coronavirus", a imprenditori, lavoratori e famiglie che "hanno bisogno di un sostegno immediato". Taverna aggiunge: "Ci saranno indennizzi a fondo perduto per bar, ristoranti, discoteche e palestre che sono state costrette a chiudere o che devono ridurre l’orario di apertura. Sono previste indennità da 1.000 euro per i lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, per gli autonomi occasionali e i lavoratori intermittenti, per quelli dello spettacolo, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera. I cittadini stanno facendo sacrifici enormi e noi lavoreremo giorno e notte per ripagarli di questi sforzi. Noi remiamo dalla parte dei lavoratori, di chi ha un’attività e non vuole rischiare di perderla, di chi ha un lavoro che è tutta la sua vita. Per le famiglie più in difficoltà è inoltre stato confermato per altri 2 mensilità il reddito di emergenza. È ora che la politica mostri quel coraggio tanto evocato, senza esitare", conclude Paola Taverna.(Com)