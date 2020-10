© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al collega, Ettore Licheri, eletto nuovo capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, esprimo le mie congratulazioni per il nuovo incarico e i miei auguri di buon lavoro". E' quanto afferma in una nota il capogruppo M5s alla Camera, Davide Crippa, che aggiunge: "Ringrazio Gianluca Perilli, per aver portato avanti il suo ruolo, in questi mesi, con passione e impegno".(Com)