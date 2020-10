© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare le forze dell’ordine che anche questa sera hanno fronteggiato le violenze provocatorie. Non si possono confondere agitatori e facinorosi con il malessere di tanti cittadini. I primi sono da fermare, alla paura e alle preoccupazioni delle persone il Governo deve dare subito risposte e la necessaria protezione". Così in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti. (Com)