Covid: Kosovo, missione Kfor dona due container per ospitare laboratori di analisi

- La missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) ha donato due container alle strutture sanitarie situate a Gracanica/ Gracanice e Leplje Selo/Llapnaselle. Secondo quanto riferito in un comunicato della stessa missione, entrambe le strutture fungeranno da rifugi temporanei per i laboratori per i test utili al tracciamento di coronavirus. La consegna è stata eseguita dalle unità logistiche irlandesi e austriache della Kfor, in collaborazione con il coordinatore per lo sviluppo delle Nazioni Unite in Kosovo, nel quadro delle iniziative dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Kfor sostiene continuamente la risposta locale al Covid-19 attraverso la fornitura di attrezzature a tutte le comunità e la facilitazione dei progetti di assistenza da parte della Nato e delle nazioni partner. (Com)