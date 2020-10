Balcani: Pompeo elogia "triplice" firma di Kosovo, Nord Macedonia e Bulgaria per sicurezza reti 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è fiero di appartenere alla coalizione in crescita di "paesi puliti" riguardo la sicurezza delle reti 5G. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara, Meliza Haradinaj, commentando su Twitter il post con il quale il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha salutato oggi la "triplice" firma di memorandum sulla sicurezza delle reti 5G da parte di Kosovo, Macedonia del Nord e Bulgaria. Con questa firma, secondo Pompeo, i tre paesi balcanici "si sono uniti alla rete pulita". "Questa coalizione in crescita di paesi puliti e di aziende pulite include anche 27 Stati della Nato, 25 dell'Unione europea e 11 dell'Iniziativa dei Tre Mari, così come molte delle principali aziende del mondo", ha dichiarato Pompeo. L'iniziativa "rete pulita", secondo quanto osservato in una nota dal Dipartimento di Stato Usa, punta a eliminare "le minacce di lungo termine nella privacy dei dati, nella sicurezza e nei diritti umani, poste al mondo libero dagli attori autoritari maligni, come il Partito comunista cinese". (segue) (Res)