- I dati dell’epidemia “mostrano una situazione molto seria da non sottovalutare e per questo abbiamo scelto misure dure per invertire la curva. Ma siamo consapevoli delle difficoltà”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a “Di Martedì” su La7. Senza misure “ferme la curva non torno sotto controllo e noi abbiamo la necessità di averla sotto controllo”, ha aggiunto. (Rin)