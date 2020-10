Energia: Germania, 43 miliardi di chilowattora di elettricità dal solare nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio 2020 ad oggi, in Germania è stata generata più energia impianti solari che in tutto il 2019: 43 miliardi di chilowattora (Kwh), circa un miliardo in più rispetto allo scorso anno. È quanto rende noto il gruppo tedesco per l'energia E.on. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, dai dati di E.on si apprende che, dall'inizio del 2020, le fonti rinnovabili hanno generato in Germania elettricità per 195 miliardi di chilowattora. Fino alla fine di ottobre del 2019, il risultato è stato di 187 miliardi di chilowattora. L'aumento è, quindi, pari al 4 per cento. Secondo E.on, l'energia solare prodotta finora in Germania nel corso del 2020 potrebbe, “in termini puramente matematici”, coprire quasi il doppio della domanda annuale di elettricità di tutte le abitazioni del paese. (Geb)