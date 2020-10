Venezuela: l'oppositore Lopez a Madrid, torneremo in patria per liberare il paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'agenda che verrà portata in tutte le sedi istituzionali e capitali in cui "sarà possibile", vista la pandemia. Ai governi europei, Lopez chiederà di fare in modo che "la lista delle 56 persone" che sono state identificate dal recente rapporto indipendente elaborato su incarico dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, come "responsabili delle violazioni dei diritti umani, delle torture e degli omicidi siano inseriti nella lista di sanzioni dell'Unione europea". Una "leva" per forzare le dimissioni di Maduro, in cui Lopez ha detto di "credere". Per l'oppositore, il presidente del Venezuela che "ordina alla sua forza pubblica e ai gruppi paramilitari armati" di uccidere le persone" è "senza esagerazioni, un assassino". (segue) (Spm)