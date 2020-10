Venezuela: l'oppositore Lopez a Madrid, torneremo in patria per liberare il paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez era sbarcato a Madrid lo scorso fine settimana, dopo un fuga dal paese di cui ancora non sono precisati tutti i dettagli. Di fatto, lo stesso oppositore ha deto che per "il momento" non intende rivelare i dettagli della sua uscita dal paese per non mettere a rischio la sicurezza di chi lo ha aiutato. "Preferisco non dare dettagli. Lo farò a tempo debito, ma per il momento non lo faccio per proteggere l'integrità delle persone che mi hanno aiutato", ha detto Lopez nella conferenza stampa in corso a Madrid. Lo schema usato per uscire dal Venezuela, ha detto il rappresentante del governo "ad interim" proclamato da Juan Guaidò, deve essere inoltre mantenuto segreto per farlo usare "ad altri che lo desiderano o che ne abbiano la necessità". Inoltre l'oppositore ha detto di aver raggiunto l'Europa con un volo commerciale e di aver tenuto un "profilo basso" anche per non rovinare la "sorpresa" ai tre figli che da tempo vivono nella capitale iberica. (segue) (Spm)