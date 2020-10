Venezuela: l'oppositore Lopez a Madrid, torneremo in patria per liberare il paese (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, Pedro Sanchez ha ricevuto Guaidò ma nella sua qualità di segretario generale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e non di presidente del governo. Si tratta del primo dirigente del governo "ad interim" proclamato dal leader oppositore Juan Guaidò ad incontrare Sanchez. Il governo spagnolo ha riconosciuto assieme ad oltre 50 paesi il governo ad interim del Venezuela, ma nel tour internazionale che ha compiuto a gennaio 2020, Guaidò era stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya. La Spagna, dice oggi Lopez, ritiene Maduro "un dittatore" e il presidente Sanchez ha "mostrato molta empatia per la causa della libertà in Venezuela". Il grosso delle opposizioni mantiene fermo l'obiettivo di una transizione nella quale, come in tutti i casi analoghi, "verranno incluse le persone che negli ultimi anni sono stati nella struttura di potere della dittatura", ha detto Lopez avvertendo che il leader chavista non si è rivelato interlocutore affidabile ma ha chiaro che "Maduro non rappresenta la totalità del suo partito". (segue) (Spm)