Francia: fonti stampa, quarantena di un mese a partire da giovedì a mezzanotte

- Il governo francese disporrà una quarantena di un mese a livello nazionale a partire dal 29 ottobre a mezzanotte. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che la stretta non sarà rigida come quella messa in atto durante la prima ondata della pandemia di coronavirus. Il provvedimento dovrà essere confermato domani mattina in occasione del secondo Consiglio di difesa. Sempre domani, è previsto un discorso del presidente Emmanuel Macron alle 20 per annunciare le nuove misure restrittive. (Frp)