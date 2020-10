Usa: la Casa Bianca sostiene di aver sconfitto il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio scientifico della Casa Bianca ha indicato la "fine della pandemia Covid-19" come il massimo risultato del primo mandato del presidente Donald Trump, anche se gli Stati Uniti hanno stabilito un record di nuove infezioni giornaliere e numerosi ospedali in tutto il Paese sono al limite della loro capacità di sopravvivenza. Secondo un comunicato stampa che intendeva evidenziare i risultati scientifici dell'amministrazione, l'amministrazione Trump ha dichiarato di "aver intrapreso azioni decisive per coinvolgere scienziati e professionisti della salute nel mondo accademico, nell'industria e nel governo per capire, curare e sconfiggere la malattia". Al momento più di 226 mila persone negli Stati Uniti sono morte a causa del Covid-19. La media di sette giorni di nuovi casi è di quasi 70 mila, un numero record che dovrebbe solo peggiorare. Anche le ospedalizzazioni e i decessi stanno salendo costantemente. Secondo il Covid Tracking Project, ci sono più di 42 mila persone ricoverate col coronavirus, rispetto a circa 30 mila appena un mese fa. (Nys)