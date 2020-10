Decreto Ristori: Gualtieri, più di 5 mila euro a ristoranti con fatturato fino a 400mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto Ristori "l'importo medio che arriverà ai ristoranti fino ai 400mila euro di fatturato è di 5.173 euro, quello medio per i ristoranti di fascia maggiore fino a un milione di fatturato sarà di 13.920 euro, quello medio per i ristoranti di fascia superiore fino a 5milioni sarà di 25mila euro". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, parlando oggi in conferenza stampa a palazzo Chigi. (Rin)