Covid: De Angelis (Lega), in piazza con i commercianti disperati costretti a chiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio "insieme al collega Claudio Durigon abbiamo manifestato al fianco di centinaia di lavoratori stufi ed esausti di questo governo che li sta ancora una volta lasciando senza lavoro: commercianti, ristoratori a cui sono stati chiesti enormi sacrifici per mettere i locali a norma e che oggi sono di nuovo costretti a chiudere". Lo comunicano in una nota i deputati della Lega Sara De Angelis e Claudio Durigon. "Ringraziamo il consigliere regionale della Lega Daniele Giannini che ha organizzato la manifestazione raccogliendo il grido di aiuto di tantissime persone che rischiano di essere lasciate sul lastrico da Conte. Tutto questo mentre la maggioranza continua a calendarizzare in Parlamento argomenti del tutto procrastinabili e non urgenti", sottolineano i due deputati leghisti, che concludono: "Il governo obbliga la gente a casa senza lavoro, migliaia di famiglie sono disperate e rischiano di non avere i soldi per fare la spesa e in aula si discute di provvedimenti del tutto secondari rispetto all'emergenza. Vergogna".(Com)