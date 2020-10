Autostrade: ancora in corso Cda di Cdp su nuova offerta, attesa per Cda Atlantia domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora in corso il consiglio di amministrazione di Cassa depositi e prestiti (Cdp), riunitosi oggi per deliberare sull’offerta per l’acquisizione dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia. Ore molto importanti per il dossier Aspi: il consiglio di amministrazione di Atlantia è convocato per domani, 28 ottobre, per valutare la proposta che arriverà da Cdp. La proposta, secondo quanto si apprende, confermerebbe i punti principali di quella inviata alla holding dei Benetton la scorsa settimana: in particolare, la nuova proposta non dovrebbe includere variazioni del range di prezzo, che resterebbe compreso tra gli 8 e i 9 miliardi, e prevederebbe una due diligence di dieci settimane. Per quanto riguarda la governance – Cdp è in cordata con gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquaire – la controllata del Mef deterrebbe una quota pari al 40 per cento mentre ai due fondi spetterebbe il 30 per cento ciascuno. (Rin)