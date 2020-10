Venezuela: l'oppositore Lopez a Madrid, torneremo in patria per liberare il paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lopez ha ricordato i sette anni passati in carcere "per aver detto che Maduro era un corrotto, antidemocratico e complice del narcotraffico. Oggi posso aggiungere qualcosa di più. Possiamo dire chiaramente che è un assassino", ha detto Lopez invitando i "non venezuelani" a credere che non si tratta di "una esagerazione". L'oppositore ha citato "l'esempio di Pipo Rada", figura a lui molto vicina, che - ha detto - "è stato arrestato, torturato, gli hanno sparato due colpi nella nuca e, come se non fosse abbastanza, lo hanno bruciato mettendogli un asciugamano bagnato sulla faccia perché si potesse capire il volto fosse il suo". (segue) (Spm)