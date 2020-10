Covid: cassonetti e auto della polizia locale danneggiati nelle manifestazioni a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi Trevi, Prati, Parioli e Sapienza impegnate per le diverse manifestazioni che si sono svolte oggi a Roma nelle aree circostanti a piazza Cavour, piazza del Popolo e in via XX Settembre, dove si è svolto un sit-in all’altezza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Danneggiati cassonetti dei rifiuti e alcuni veicoli tra cui un paio di auto di servizio impegnate per l’interdizione al traffico veicolare e la sicurezza della circolazione stradale. (Rer)