Decreto Ristori: Giarrizzo (M5s), governo mette in campo misure concrete e immediate

- La maggioranza ha messo in campo misure in grado di dare "risposte concrete e immediate" agli italiani. Lo sottolinea in una nota il portavoce del M5s e vicepresidente della commissione Attività produttive a Montecitorio, Andrea Giarrizzo. "La crisi che attanaglia il Paese è innegabile, ma è altrettanto innegabile che ancora una volta il governo e la sua maggioranza abbiano messo in campo misure in grado di dare risposte concrete e immediate agli italiani", afferma Giarrizzo, sottolineando che il Decreto Ristori "mobilita oltre 5 miliardi di euro per le categorie più penalizzate, con 2,4 miliardi a fondo perduto per 460mila soggetti. In breve tempo le 300mila aziende dei diversi comparti danneggiati dalle conseguenze della pandemia e dalle necessarie misure adottate in questa fase riceveranno le cifre annunciate oggi dal governo, senza bisogno di farne domanda. I ristoratori, ad esempio - prosegue Giarrizzo - così come palestre, piscine, teatri e cinema riceveranno il 200 per cento di quanto ricevuto precedentemente con il decreto Rilancio. Bar, gelaterie e pasticcerie riceveranno il 150 per cento e ai soggetti più provati dalla crisi andrà fino al fino al 400 per cento in più", prosegue quindi Giarrizzo, secondo cui "il credito d'imposta al 60 per cento degli affitti commerciali per tre mesi, la cancellazione della rata Imu di dicembre per i proprietari o gestori di attività, l'esonero dei versamenti contributivi di novembre per i dipendenti delle imprese chiuse con l'ultimo dpcm porteranno ulteriormente sollievo alle categorie produttive, ai lavoratori e alle famiglie in difficoltà. È il momento di fare ogni sforzo per tenere unito il Paese e per superare senza danni irreversibili questa fase complicata: il nostro impegno prosegue incessante per raggiungere quest'obiettivo", conclude il deputato.(Com)