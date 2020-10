Trasporti: De Micheli, bus turistici troppo grandi per centri storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di bus turistici "le regioni ne hanno presi duemila, abbiamo dato 300 milioni come da loro richiesto per poter integrare" il trasporto "almeno su gomma, che è meno rigido come sistema. Però anche i bus turistici non possono entrare nei centri storici: non per i divieti, ma perché sono troppo grandi e non riescono a fare manovra". Lo ha detto la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo nel corso della trasmissione "Di martedì" condotta da Giovanni Floris su “La Sette”. (Rin)