Covid: portavoce Oms, in Europa decessi giornalieri aumentati del 40 per cento in una settimana

- Le morti quotidiane dovute al Covid-19 in Europa sono aumentate di quasi il 40 per cento rispetto alla settimana scorsa. Lo ha dichiarato in un’intervista all’emittente britannica “Bbc”, la portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità, Margaret Harris, la quale ha espresso “preoccupazione” per la velocità con cui le terapie intensive si stanno riempiendo. Secondo la Harris, i Paesi in Europa con il maggior numero di positivi registrati sono Francia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi e Russia. Intervenendo al programma “World at One” della “Bbc”, la portavoce dell’Oms ha dichiarato: "In tutta la regione europea stiamo assistendo a un aumento intenso e davvero allarmante di casi e morti”. Secondo la Harris, i casi giornalieri sono aumentati di un terzo rispetto alla settimana precedente, mentre le morti quotidiane sono aumentate di "quasi il 40 per cento". "Nonostante una migliore gestione delle capacità ospedaliere, gli ospedali di diversi Paesi si stanno riempiendo velocemente", ha avvertito la portavoce dell’Oms.(Res)