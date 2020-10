Covid: Patuanelli, piccole limitazioni per evitare serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, illustrando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori, ha chiarito che "non ci sono imprenditori di serie A e serie B" o alcuni "che portano a maggiori contagi o proteggono meglio" l’attività. Ognuno "ha fatto il possibile ma dobbiamo introdurre piccole limitazioni per non riportare il Paese in un lockdown intollerabile". (Rin)