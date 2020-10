© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per i ristoratori "abbiamo deciso il coefficiente del 200 per cento di quanto ricevuto in precedenza" con il contributo a fondo perduto "e per bar gelaterie e pasticcerie il 150 per cento" a fondo perduto. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, illustrando nel corso di una conferenza stampa a palazzo Chigi le misure del decreto Ristori. (Rin)