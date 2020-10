Brasile: Onu, Investimenti diretti esteri diminuiti 48 per cento nel primo semestre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è il terzo paese al mondo per riduzione degli Ide nel primo semestre 2020, preceduto dalla maglia nera Italia (-74 per cento) e dagli Stati Uniti (-61 per cento). Il risultato ottenuto dal Brasile è eccezione tra i paesi in via di sviluppo. In questo gruppo, il flusso totale di Ide è diminuito in modo molto meno significativo, il 16 per cento in media. È stato anche molto maggiore del calo registrato della media dei paesi dell'America Latina, pari al 25 per cento. Intenso il calo soprattutto per Argentina (-40 per cento), Colombia (-34 per cento) e Perù (-72 per cento). Il Cile, di contro, ha visto crescere gli Ide del 67 per cento nonostante la pandemia, incoraggiati dagli investimenti nei trasporti, nella produzione e nell'industria. Il Messico, invece, ha visto una crescita del 5 per cento. (Brb)